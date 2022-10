Viterbo, Cna promuove comunità energetica al Poggino: "E' solo l'inizio"

17 ottobre 2022 a

a

a

Sulla carta sono oltre 50 le aziende, piccole e grandi, del Poggino, potenzialmente interessate ad entrare in una comunità energetica. Numeri importanti, tanto che la Cna ha lanciato l’idea di realizzarne una proprio nella zona industriale di Viterbo. L’incontro con le aziende, promosso dall’associazione delle piccole e medie imprese, è andato molto bene e soprattutto è stato molto partecipato, tanto che ora si è passati alla seconda fase. Alle aziende dell’area la Cna ha inviato dei questionari finalizzati a capire le reali potenzialità, i consumi e il fabbisogno di ogni singola azienda. “E’ un passaggio tecnico fondamentale - spiega la segretaria della Cna di Civitavecchia e Viterbo Luigia Melaragni -. Grazie ai questionari potremmo avere un quadro completo del fabbisogno complessivo e singolo delle aziende. Ce ne sono alcune che hanno già iniziato installando pannelli fotovoltaici sui tetti delle attività, ma non per questo non potranno aderire. Anzi”. Fino a qualche mese fa si parlava di comunità energetiche quasi in astratto, come un processo lungo da realizzare, si valutavano pro e contro e soprattutto i costi. La crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina ha impresso una profonda accelerazione, tanto che oggi, sono le aziende, per prime, a chiedere allo Stato di far presto con i decreti attuativi per poter incidere prima possibile sul costo delle bollette. Secondo gli addetti ai lavori il peggio, infatti, non è ancora arrivato. Gli aumenti sono nell’ordine del 3 - 400% e se ciò pesa su una famiglia media, il peso su un’azienda diventa insostenibile. Dunque le associazioni di categoria, come nel caso della Cna, si fanno promotrici di progetti concreti. Ma questo progetto, anche se è rivolto alle aziende del Poggino, apre le porte anche alle famiglie.

Spiega infatti Luigia Malaragni: “Anche un condominio potrebbe entrare nella comunità energetica. Certo, ci sarebbero dei cambiamenti tecnici da fare, tipo allacci e simili, ma non solo è fattibile, direi è auspicabile”. In questo modo si potrebbero aggirare i costi stratosferici imposti dalle compagnie, costi determinati certamente dalla crisi, ma in parte anche dalle speculazioni. Il Poggino, spiega la Cna, è solo il primo passo: “Comunità energetiche si possono realizzare anche in altre zone, non solo industriali, sia di Viterbo che di tutta la Provincia. Ad esempio, di recente, come Cna abbiamo preso parte a un incontro promosso dall’amministrazione comunale di Acquapendente, proprio finalizzato a parlare di questo argomento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.