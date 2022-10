Viterbo, ferroviere licenziato: il caso arriva in prefettura

17 ottobre 2022 a

La prefettura di Viterbo convocherà a breve il tavolo di confronto chiesto dal sindacato Usb con i vertici di Ferrovie Italiane. La richiesta era stata inoltrata a seguito del licenziamento di un dipendente e delle sanzioni nei confronti di quattro suoi colleghi. Ferrovie, in merito al licenziamento, ha parlato di inadempienze contrattuali e del mancato rispetto del codice etico e di un lavoro non fatto bene. Il sindacato, nel corso di una conferenza stampa, ha invece replicato che il lavoro che secondo l’azienda non sarebbe stato fatto bene, riguarda la sostituzione di nove metri di binari, effettuata il 26 gennaio scorso. “Da allora - sostiene l’Usb - quei nove metri di binario sostituiti dalla squadra messa sotto accusa dai vertici aziendali sono ancora al loro posto. Se il lavoro contestato non fosse stato fatto a regola d’arte, sarebbe stato realizzato ex novo, anche solo per motivi di sicurezza. Ma così non è stato”. L’Usb ritiene che si sia trattato di una ritorsione nei confronti di una persona della squadra, il dipendente licenziato, che aveva sollevato dubbi in merito alla sicurezza. Questo ha portato al suo licenziamento, oltre che all’ammonimento dei suoi colleghi e al non rinnovo di un contratto a termine, appartenente alla medesima squadra. “A nostro avviso - ha spiegato il rappresentante Usb nella rsu - è stata un’azione ritorsiva e intimidatoria verso quei lavoratori che avevano promosso presso i loro rappresentanti sindacali delle segnalazioni sulla carenza di sicurezza nelle attività cantieristiche”. L’Usb ha chiesto, a più riprese, agli altri sindacati, una presa di posizione in merito e soprattutto la convocazione di assemblee dei lavoratori durante l’orario di lavoro. “Ma nessuno - spiega l’esponente dell’Usb nella rsu - ha detto o fatto nulla. Stiamo ancora spettando”. Nell’attesa l’Usb ha comunque deciso di convocare assemblee al di fuori dell’orario di lavoro. Il compartimento delle Ferrovie di Viterbo conta 200 dipendenti.

