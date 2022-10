Viterbo, in centro sono rimasti solo tre bancomat

17 ottobre 2022 a

a

a

Viterbo punta sul turismo, ma se si cerca un bancomat per effettuare un prelievo di contanti, non lo si trova. L’ultimo a chiudere i battenti, insieme alla filiale, è stato il Credit Agricole del Sacrario. A quanto risulta, dopo la fusione con un’altra banca, ha lasciato i locali al Sacrario, che aveva in affitto, per trasferirsi al Carmine. Per cui, dentro le mura, gli Atm attivi si contano sulle dita di una mano. “Negli ultimi anni - spiega Alessandro Scorsini, segretario generale dei bancari della Cisl - hanno chiuso cinque filiali. Restano attive le filiali di Banca Intesa in via Mazzini e quella del Monte dei Paschi al corso. Per quanto concerne gli Atm ce ne sono solo tre, due accanto alle filiali rimaste aperte e il terzo, di Banca Intesa, davanti al Comune”. Ma questo Atm, sostengono i viterbesi che ormai sanno come e dove muoversi per racimolare contante, funziona a giorni alterni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.