Palio delle botti di Pianoscarano, vincono  Gino Catarcini e Mauro Serafini

Viterbo, Gino Catarcini per la contrada Porta Fiorita nella categoria a spinta e Mauro Serafini per la contrada Largo Scotolatori nella categoria a spalla sono i vincitori della 42esima edizione del Palio delle botti di Pianoscarano. Per Catarcini è l’undicesimo successo consecutivo.

Ieri sera finalmente, dopo il rinvio di settembre a causa del maltempo, la manifestazione ha potuto avere luogo e si è svolta davanti ad un folto pubblico che si è assiepato sulla piazza e attorno alla fontana.

Per quanto riguarda la categoria a spalla, al secondo posto si è piazzato Federico Cutini, terzo Matteo Balletti.

Nella categoria a spinta secondo posto per Fabio Fasanari e terzo Alessio Raschi.

