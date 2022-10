Bolsena, partita l'organizzazione del presepe vivente

16 ottobre 2022 a

A Bolsena è partita l'organizzazione del presepe vivente, che torna dopo il lungo stop per la pandemia. Organizzato e realizzato dall’associazione “La Corte dei Miracoli”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il presepe vivente 2022 ha in programma tre date: il 26 dicembre 2022, l’1 e il 6 gennaio 2023.

“Abbiamo mosso i primi passi per realizzare il presepe vivente – affermano i volontari dell’associazione La Corte dei Miracoli -. C’è grande entusiasmo e voglia di tornare a vivere appieno la magia del Natale. Nelle prossime settimane valuteremo tutti gli aspetti organizzativi per rendere unica l’esperienza del visitatore”.

Lungo un percorso di 700 metri, nel cuore del centro cittadino, prenderanno forma e vita oltre 15 scene di vita popolare.

