Tarquinia, morto Umberto Serio, colonna portante del teatro locale

16 ottobre 2022 a

a

a

Tarquinia piange la scomparsa di Umberto Serio, colonna portante del teatro locale. Il ricordo del Teatro popolare di Tarquinia: “Ciao carissimo presidente Umberto Serio. Grande persona rimarrai sempre nei nostri cuori. Hai gestito questo gruppo per tanti anni con professionalità e dedizione, senza mai perdere la calma e dimostrando sempre a tutti con molta umiltà le tue doti artistiche e culturali. Sei stato una guida per tutti noi. Tutto il Teatro popolare di Tarquinia si associa al dolore della moglie e delle figlie. Tante opere teatrali scritte, tante commedie portate in scena e, se ancora oggi esistiamo, è di sicuro grazie al tuo grande lavoro fatto negli anni passati. Continua a guidarci da lassù come sempre hai fatto nella tua vita terrena. Riposa in pace Umberto”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.