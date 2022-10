Elezioni Università agraria Tarquinia: passo indietro di Alessandro Sacripanti

16 ottobre 2022 a

Elezioni Università agraria di Tarquinia: Alessandro Sacripanti (da molti indicato come possibile candidato per il centrodestra), fa un passo indietro. Intanto il sindaco, che in un primo momento sembrava non voler prendere posizione, convoca una riunione di maggioranza per martedì, proprio per parlare di Università agraria.

Sacripanti, assessore uscente, sui social, spiega come sarà della partita ma non come candidato presidente: “Nel ringraziare ancora i molti che fanno il mio nome - sostiene -, voglio ribadire, per togliere ogni fugace dubbio, che io non sarò il candidato presidente per l’Agraria ma sarò comunque presente alle elezioni dell'11 dicembre come candidato consigliere, per proseguire con determinazione il percorso all’ente”.

Si infittisce sempre di più il mistero su chi saranno i candidati alla presidenza. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato, da decreto del presidente uscente Sergio Borzacchi, per l’8 novembre, entro e non oltre le ore 14. Poche settimane dunque.

Due le ipotesi sulla decisione presa da Sacripanti: la prima, poco plausibile, un ripensamento dell’uscente Sergio Borzacchi; la seconda, un’attesa per gli esiti della riunione di maggioranza comunale. Il passo indietro di Sacripanti potrebbe significare che Fratelli d’Italia rinuncia alla presidenza o che Giulivi non gliela voglia concedere, andando verso un nome terzo. Potrebbe anche tornare in ballo il gruppo dell’ex assessore Pietro Serafini, pronto a lanciare la candidatura di Maurizio Perinu.

E Bacciardi? Non è escluso che possa andare a convergere sulle scelte del sindaco. Nel centrodestra si muove anche Forza Italia. In una nota criptica inviata alla stampa si legge: “L’imprenditrice Daniela Bordo, referente locale di FI, è stata a cena con l’amico, ma anche vicepresidente uscente, Alberto Tosoni, con Giulio Marini ed un noto agricoltore per ora ancora nell’anonimato, che potrebbe essere un papabile probabile presidente per l’ente di via Garibaldi. Non si sa ancora se siano in corso trattative per probabili liste o coalizioni all’Università agraria, ma di certo questo fa tornare in auge una probabile lista guidata da Tosoni”.

Il noto agricoltore, secondo fonti ben attendibili, sarebbe Roberto Luccioli. Tarquinia 2024 continua a lavorare su una lista civica all’insegna del

