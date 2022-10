Biodistretto della Via Amerina, promozione globale al TTG Travel Experience

16 ottobre 2022 a

a

a

Il Biodistretto della via Amerina e delle Forre punta con decisione allo sviluppo del turismo nel comprensorioe alle sue enormi potenzialità, sia per la conoscenza del territorio, delle sue bellezze storiche e naturalistiche e dei suoi prodotti agroalimentari, e sia per i suoi notevoli e positivi risvolti per l’intera economia della Bassa Tuscia. In questa fondamentale ottica va vista quindi la partecipazione del biodistretto alla 59esima edizione del “TTG Travel Experience” di Rimini che è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

La Dmo (Destination management organization) del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre , insieme a tutte le altre Dmo del Lazio, è stata presentata dall’assessora al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado. L’offerta turistica del distretto dell’Agro Falisco e dei Monti Cimini è stata illustrata dal destination manager della Dmo in questione Alberto Renzi, intervistato da Vittoria Severini, dell’Agenzia regionale del turismo.

“Siamo molto soddisfatti nel veder percepito l’Agro Falisco in un’ottica nazionale e non più solo regionale – ha spiegato Alberto Renzi -, sia dal pubblico presente che dalla stessa assessora Corrado, con la quale abbiamo parlato dello sviluppo della via Amerina attraverso l’infrastrutturazione di segnaletica e messa in sicurezza del cammino e della manutenzione dei beni comuni di tutto il territorio”.

Quello di Rimini è un appuntamento fondamentale per la creazione di nuovi rapporti interregionali: un momento di incontro, valutazione e condivisione delle esperienze con tutte le altre Dmo nazionali.

Vanessa Losurdo, referente Tursimo del biodistretto, puntualizza: “Reputiamo importanti i primi contatti presi con i referenti delle altre regioni italiane. Speriamo siano precursori di un protocollo futuro, atto alla promozione dell’intero cammino”.

La Dmo del Biodistretto della via Amerina e delle Forre è un’organizzazione finanziata dalla Regione Lazio che ha il compito di coordinare attori pubblici e privati in funzione delle attrattività turistiche dei 13 Comuni che ne fanno parte integrante: Calcata, Faleria, Nepi, Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Vallerano, Vignanello, Vasanello, Canepina e Orte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.