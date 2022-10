Lavori in corso, chiuso per tre giorni il cimitero di Civita Castellana

16 ottobre 2022 a

a

a

Con ordinanza sindacale del 14 ottobre disposta la chiusura del cimitero comunale di Civita Castellana nelle giornate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 ottobre 2022. “La decisione - spiega l’assessore Lorena Sconocchia -, è stata assunta al fine di consentire un più agevole svolgimento dei lavori di manutenzione in corso, per la messa in sicurezza e il ripristino dei padiglioni del vecchio e del nuovo cimitero, così come già reso noto nei giorni scorsi. Tali lavori, è bene ricordarlo, sono stati resi possibili grazie alla programmazione presente nel piano triennale delle opere pubbliche e allo stanziamento di fondi in bilancio che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Giampieri ha deciso di destinare al cimitero civico. Oltre ai lavori di manutenzione - prosegue -, durante i giorni di chiusura si provvederà alla disinfestazione dell’area cosi come avviata e programmata nei mesi scorsi, alla sistemazione di alcune linee dell’impianto elettrico danneggiate e alla pulizia dei viali con contestuale taglio delle erbe infestanti, al fine di assicurare il dovuto decoro al cimitero comunale. Doveroso un ringraziamento agli uffici comunali - conclude Sconocchia -, che si sono adoperati al fine di poter realizzare l’indirizzo politico della giunta comunal

