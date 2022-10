Viterbo, bufera in Consiglio comunale a Gallese. Riprende seduta con cellulare e il sindaco chiama i carabinieri

Alfredo Parroccini 16 ottobre 2022 a

Il 12 ottobre si è svolto uno dei più turbolenti consigli comunali della storia politico-amministrativa di Gallese. “Durante la seduta - spiega la maggioranza capitanata dal sindaco Danilo Piersanti -, è accaduto un episodio alquanto spiacevole. Uno dei presenti tra il pubblico è stato trovato a riprendere con il suo cellulare la seduta stessa senza autorizzazione e senza avvisare i presenti, cosicché il presidente del Consiglio si è visto costretto a sospendere la seduta per 30 minuti”.

“Il sottoscritto - aggiunge il primo cittadino -, ha ritenuto opportuno chiamare la forza pubblica affinché constatasse ciò che era accaduto. Da parte sua, la minoranza consiliare ha difeso il gesto, illegittimo poiché senza previa autorizzazione. Ci teniamo a ribadire che le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e chiunque può accedervi per assistervi”.

Ad intervenire a Gallese sono stati i carabinieri del Comando di Civita Castellana . Ma oltre a questo increscioso episodio, la seduta del consiglio comunale, che doveva discutere soprattutto due importanti interrogazioni presentate dalla minoranza, è stata alquanto turbolenta e dai toni accesi tanto che la consigliera di maggioranza (anche se in rotta con essa da mesi), Daniela Guarisco, è stata espulsa dall’aula consiliare dal presidente dell’assemblea cittadina. Il vicesindaco Amedoro Latini commenta con amarezza: “Un altro squallido show ed un’altra magra figura senza alcun rispetto delle regole e dei ruoli. Ben venga una sana e costruttiva minoranza per la crescita di tutta la comunità. Impreparazione, rabbia, incompetenza, arroganza, presunzione senza nessun interesse e nessun argomento per la crescita cittadina”.

Sullo scontro interviene anche la Lega Gallese che commenta: “Abbiamo assistito, nostro malgrado, ad una brutta pagina di politica locale. Le divergenze di opinioni dovrebbero essere discusse con un sano dibattito da ambedue le parti, l’arroganza e il far tacere gli altri a tutti i costi con minacce di querele non è sintomo di democrazia. Chi amministra ha l’obbligo e il dovere di rispondere alle interpellanze rispettando la controparte con garbo ed educazione, non avendo la presunzione di essere gli unici ad avere la verità in mano. Soprattutto evitando di fare siparietti ridicoli. Una pagina tristissima, vergogna!”.

