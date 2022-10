Viterbo, nocciole. Raccoglitori improvvisati rischiano la vita a Ronciglione

E. G. 16 ottobre 2022 a

Ronciglione, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, decine e decine di automobilisti lasciano le auto in sosta lungo le strade provinciali e comunali, magari invadendo la carreggiata, per il gusto di raccogliere nocciole, castagne e noci che cadono dagli alberi. Un enorme problema per chi transita ad alta velocità ed un rischio costante per gli improvvisati raccoglitori. Non tutti pensano che per due castagne si rischia realmente la vita. Ne vale la pena? Il fatto è che non esiste un calendario per la cerca dei frutti a guscio. Prima erano gli stessi proprietari ad indicare la data di fine raccolto e quindi quella dell’inizio di quello libero. Oggi lo si fa direttamente dalla strada oppure sulla strada. Si parla di cifre importanti, di chilogrammi di frutti lasciati a terra, magari perché non conveniva più raccoglierli. Sta di fatto che quelle nocciole diverranno tozzetto" a Natale, quelle castagne, marmellata e quelle noci, faranno da desert. Ma tutto questo, potrebbe essere molto rischioso.



