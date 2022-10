Viterbo, droga. Resta in carcere il barista arrestato per spaccio

B. D. 15 ottobre 2022 a

Resta in carcere il barista 25enne di origini campane accusato di essere uno dei responsabili di un giro di spaccio in città messo in piedi con un complice dopo il lockdown. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Viterbo il 21 gennaio. Il giro di spaccio, secondo l’accusa, ruotava intorno a un bar, poi chiuso, ed è andato avanti fino a novembre del 2021. La misura cautelare fu eseguita a fine gennaio e gli investigatori per far scattare le manette ai polsi del barista arrivarono fino al Sestriere dove nel frattempo aveva trovato lavoro.

I difensori del giovane puntavano proprio sul fatto che il giovane si era allontanato da Viterbo per far allentare o annullare la misura cautelare.

Ma dopo l’udienza di fine settembre - le motivazioni sono state pubblicate qualche giorno fa - i giudici hanno confermato il carcere sottolineando che persiste “il pericolo di reiterazione criminosa, a fronte dell’inserimento non occasionale del ricorrente nel settore dello spaccio di stupefacenti e dei suoi contatti con ambienti criminali, non avendo avuto efficacia dissuasiva ben due arresti eseguiti nel giugno e nel luglio 2021 ed essendo l’attività illecita proseguita fino al novembre”. Per i giudici l’allontanamento da Viterbo non basta per evitare la ripresa di traffici illeciti tra l’altro gestiti in passato con un complice “dall’elevata caratura criminale”. Dunque per i giudici l’unica misura idonea è il carcere.

