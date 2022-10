Viterbo, furbetti del reddito di cittadinanza. Indagini sul patronato di Orte

16 ottobre 2022 a

Tra la comunità di stranieri di Orte, una delle più grandi della provincia, si era sparsa la voce in fretta. Proprio lì c’era un patronato dove si poteva chiedere il reddito di cittadinanza con la complicità di impiegati che chiudevano un occhio su documenti che, secondo quanto emerso da un’indagine dei carabinieri, erano palesemente falsi. I militari della stazione di Orte, al termine degli accertamenti, hanno denunciato a piede libero 22 furbetti del reddito di cittadinanza: 15 percettori, tutti stranieri, e 7 addetti al patronato che era diventato una sorta di ufficio dove si regalava la tessera.

Tutto è stato scoperto grazie al sistema di controlli incrociati che i carabinieri del comando provinciale hanno messo in campo per scoprire chi percepisce in maniera impropria il reddito di cittadinanza. Un’attività alla quale hanno partecipato i militari della stazione di Orte e quelli, specializzati in questo tipo di attività, del nucleo ispettorato del lavoro.

L’attenzione degli investigatori nelle scorse settimane è stata attirata dal piccolo ufficio che ospita il patronato dove hanno notato uno strano via vai di stranieri. Nulla di particolarmente anomalo visto che questo tipo di uffici spesso danno assistenza agli stranieri per numerose pratiche legate al lavoro o ai permessi di soggiorno. Ma, incrociando i dati dei beneficiari del reddito di cittadinanza, i carabinieri hanno notato che diverse domande “anomale” erano partite proprio da lì.

Allora hanno voluto vederci chiaro e, anche grazie a un’attività informativa, sono riusciti a ipotizzare il ”trucco”. In quell’ufficio - come sarebbe emerso dagli accertamenti - era facile ottenere il reddito di cittadinanza perché gli impiegati - denunciati e ora indagati in concorso - chiudevano un occhio, o tutti e due, specialmente sulle certificazioni che attestavano la residenza in Italia da almeno 10 anni (uno dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza). Nel frattempo tuttavia erano stati già incassati 54.000 euro. I benefici sono stati revocati dall’Inps, dopo la segnalazione dei carabinieri e sono state avviate le pratiche per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Dall’inizio dell’anno solo la Compagnia carabinieri di Civita Castellana, con il supporto nel nucleo ispettorato del lavoro, ha denunciato a piede libero 63 furbetti che avevano indebitamente incassato, e speso, circa 260 mila euro con il reddito di cittadinanza.



