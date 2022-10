Viterbo, Palio delle botti. Torna la festa a Pianoscarano

16 ottobre 2022 a

a

a

Pianoscarano si prepara a vivere questo pomeriggio il momento clou della Festa dell’uva 2022, con lo svolgimento del 42° Palio delle botti e con il rinnovarsi della tradizione della fontana che getta vino. La festa, che come tradizione era in programma inizialmente da giovedì 22 a domenica 25 settembre, è stata rinviata a causa del maltempo che in quei giorni stava flagellando anche la Tuscia come gran parte d’Italia. Gli organizzatori sono stati costretti dunque a riprogrammarla in questo fine settimana.

Progetto di recupero del Palazzo Donna Olimpia al vaglio del commissario Scolamiero

Le condizioni meteo in questi giorni sono state decisamente favorevoli, e così sono state un successo venerdì sera e poi di nuovo ieri sera le cene tipiche allestite in piazza Scotolatori, ognuna delle due sere un menu diverso ma sempre all’insegna della tradizione, con proposte quali zuppa di funghi, fagioli con le cotiche, coratella, cinghiale in umido e spezzatino alla cacciatora per quanto riguarda la prima serata; ieri sera invece il menu prevedeva panzanella, trippa, zuppa di patate e fagioli, arista in salsa vellutata oltre a bistecche e salsicce alla brace.

Il programma di oggi, domenica 16 ottobre, prenderà il via alle 10 con la messa cantata con il coro degli Alpini nella chiesa di Sant'Andrea, cui seguirà la benedizione delle botti. Alle 16 “presso il lavatoro”, la pizza fritta di Pianoscarano. Alle 16,30 l'arrivo dei bottaroli con le sbandieratrici e i musici del centro storico. Alle 17 l'atteso appuntamento in piazza Fontan di Piano con il 42° palio delle botti, memorial Oliviero Bruni – Alberto Ciorba – Giovacchino e Raffaela Baggiani. A seguire, alle ore 18, la fontana che butta vino. La manifestazione, organizzata dal comitato festeggiamenti Pianoscarano, Carmine, Salamaro, Asdc, con la collaborazione di Avis, Admo, Aido e Sodalizio Facchini di Santa Rosa, rientra nell’ambito dell’almanacco degli investimenti culturali del Comune di Viterbo che ha preso il via lo scorso luglio. Il Comune ricorda che nelle zone del quartiere Pianoscarano interessate dall’evento, come da apposita ordinanza della polizia locale, sono previsti provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare.

Pianoscarano in festa per il Palio delle Botti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.