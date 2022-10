Viterbo, violenza a Civita Castellana. Ventenne preso a bottigliate durante lite, ricoverato all'Andosilla

16 ottobre 2022 a

E' ancora ricoverato in condizioni gravi il ventenne che nella serata di venerdì 14 ottobre è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da una bottigliata al culmine di un litigio. I fatti sono avvenuti poco prima di cena negli spazi all'aperto del centro commerciale Piazza Marcantoni di Civita Castellana. Stando a una prima ricostruzione due giovani, su i venti anni, uno di origini marocchine, hanno iniziato a litigare alzando sempre di più il tono della voce. Insulti, minacce, poi i due sono passati dalle parole ai fatti. Spintoni, pugni, calci fino a che uno dei ragazzi non ha raccolto da terra una bottiglia di birra e l'ha spaccata in testa all'altro giovane.

Il ventenne è caduto a terra sanguinante e quasi privo di sensi. Il colpo al capo è stato violentissimo. Da quello che hanno riferito alcuni presenti il volto era una maschera di sangue. Ma anche con l’uomo a terra il litigio sarebbe continuato.

E' stato trasportato in condizioni molto serie all'ospedale Andosilla di Civita Castellana. La lite è stata sedata dagli addetti della vigilanza in servizio nel centro commerciale e da alcuni negozianti di Piazza Marcantoni che sono intervenuti per fermare i due. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Civita Castellana che hanno raccolto diverse testimonianze per capire cosa è veramente successo e valutare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso. L’uomo che ha colpito il coetaneo con una bottigliata rischia di dover rispondere dell’ipotesi di lesioni aggravate. Tuttavia è al vaglio anche la posizione dell’uomo ferito visto che tutto sarebbe nato da un litigio tra i due durante il quale non sono stati risparmiati dei duri colpi a vicenda.



