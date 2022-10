Viterbo, truffe. False guardie giurate suonano alla porta. Allarme del comune di Oriolo Romano: "Fate attenzione"

16 ottobre 2022 a

Avrebbero suonato a decine di persone, soprattutto anziani promettendo di controllare l’abitazione in forza di una convenzione, che non c’è, con il Comune. A fare la proposta delle persone in divisa, delle guardie giurate che nei giorni scorsi si sono presentate alla porta di diverse abitazioni di Oriolo Romano.

Una truffa, insomma, o poco ci manca, tanto è vero che il Comune è stato costretto a diffondere, anche sui social, un avviso per mettere in guardia la cittadinanza.

AVVISO ALLA CITTADINANZA A seguito di diverse segnalazioni, comunichiamo che il Comune di Oriolo Romano non ha in... Pubblicato da Comune di Oriolo Romano Informa su Mercoledì 12 ottobre 2022

Questo il testo: “In seguito di diverse segnalazioni, comunichiamo che il Comune di Oriolo Romano non ha in nessun modo attivato alcuna convenzione con ipotetiche società di vigilanza privata, che nei giorni scorsi si sarebbero presentate presso abitazioni private millantando una qualche forma di accordo. Invitiamo tutti a prestare la dovuta attenzione in tal senso”. Da quello che sembra queste persone, facendo leva sul pericolo dei ladri, proponevano dei pacchetti per controllare le abitazioni millantando una convenzione con il comune che non c’è.

