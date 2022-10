Viterbo, omicidio Bramucci. L'agguato pianificato a metà luglio. Il messaggio in codice: “Andiamo a cambiare il motore”

B. D. 16 ottobre 2022 a

L’agguato è stato pianificato a metà luglio. A fine mese il comando era pronto per agire. Prima c’è stato il sopralluogo a Soriano il 4 agosto poi l’uccisione di Salvatore Bramucci il 7 agosto anche se tutto, gli investigatori sembrano esserne conviti, avrebbe dovuto svolgersi due giorni prima. E’ quanto emerge dall’ordinanza del tribunale del Riesame che ha rigettato la richiesta di annullamento dell’ordinanza del gip di Viterbo Rita Cialoni che il 12 settembre ha spedito in carcere Lucio La Pietra, 48 anni romano, insieme al coetaneo Tonino Bacci accusati di far parte del comando che ha fatto fuoco quella mattina in località Madonna del Loreto a 50 metri dall’abitazione della vittima.

Caccia al terzo uomo: era al volante della Giulietta

In un’informativa del 19 settembre i carabinieri sottolineano alcuni messaggi tra Sabrina Bacchio, cognata della vittima e Tonino Bacci, Il 17 donna la donna scrive un messaggio: “Nino mi fai sapere per il motore per mia suocera calcola che non esce più alle 9 ma alle 8, capito per organizzarmi”. Per gli investigatori si tratta di un messaggio in codice per informare Bacci che l’orario dei permessi concessi a Bramucci per uscire dagli arresti domiciliari. Infatti il giorno precedente il tribunale di sorveglianza aveva notificato il provvedimento che accoglieva la richiesta di anticipare dalle 9 alle 8 l’orario per poter uscire di casa. Il 30 luglio il gruppo di fuoco è pronto. Bacci telefona alla cognata di Bramucci: “Sabrì come stai? Noi siamo tutti in preparazione”. La telefonata è registrata ed in sottofondo i carabinieri sottolineano che si sente una voce che dice “Andassimo ad ammazza”. Per gli investigatori è un riferimento chiaro all’agguato in pianificazione. Dallo studio del traffico telefonico dei protagonisti della vicenda emerge che l’agguato era fissato per il 5 agosto poi rimandato al giorno successivo e poi rimandato ancora: “Oggi non posso andare a cambiare il motore, vado domani”, scrive Bacci a Sabrina Bacchio. Domani è il 7 agosto quando Bramucci fu freddato nella sua auto appena uscito di casa.

Delitto Bramucci, ascoltati di nuovo la figlia e l'ex marito della cognata

La cognata della vittima, ascoltata il 13 settembre, ha provato ad allontanare i sospetti da sè. Secondo quanto si legge nell’ordinanza del tribunale del Riesame avrebbe riferito che Bacci le aveva chiesto ripetutamente notizie sulle abitudini di Bramucci proprio in riferimento agli orari in cui l’uomo usciva in permesso dai domiciliari.

Ma c’è anche un’intercettazione ambientale, successiva agli arresti, che ha registrato una conversazione tra la compagna di Della Pietra e un’amica. La donna dice che di fatto di essere certa della colpevolezza del compagno e che stava lavorando all’agguato da luglio.

Il Riesame sui due presunti sicari: “Erano insieme sulla Smart”

