Viterbo, lago di Vico. "Inquinato dai fertilizzanti", gli ambientalisti fanno causa alla Regione

“I fertilizzanti utilizzati per la coltivazione intensiva delle nocciole stanno distruggendo l’ecosistema del lago di Vico”. Firmato ClientEarth e Lipu. La charity internazionale di avvocati ambientalisti e l’associazione italiana per la difesa della natura hanno citato in giudizio le autorità italiane, Regione Lazio in testa, per non aver adottato misure di salvaguardia del lago “dal catastrofico inquinamento causato dalla coltivazione intensiva di nocciole nel Lazio”.

Schiuma nel lago, il sindaco Borgna: “Non puntate il dito su Caprarola”

In particolare, ClientEarth e Lipu-BirdLife Italy contestano alla Regione, alle autorità per il servizio idrico e ai comuni di Ronciglione e Caprarola la violazione di diverse leggi comunitarie e nazionali a protezione di un sito “Natura 2000” tutelato dall’Unione europea.

Schiuma nel Lago di Vico. Pace fatta con gli agricoltori caprolatti



“L’acqua che esce dai rubinetti delle case dei Comuni di Caprarola e Ronciglione e che proviene dal lago di Vico – si legge sul sito della Lipu - è stata dichiarata dalla pubblica amministrazione non potabile. Tra le cause anche le tossine rilasciate dalle alghe rosse, dannose per l'ambiente e, se ingerite, per la salute delle persone. Responsabili del sovraccarico di nutrienti che favorisce la presenza delle alghe sarebbero i fertilizzanti utilizzati nelle aree agricole che circondano il lago caratterizzati per lo più dalla coltivazione intensiva delle nocciole: le piantagioni coprono più di 21.700 ettari nella regione, presentandosi lungo le sponde del lago di Vico come una monocultura. Il continuo accumulo di queste sostanze, che si riversano nelle acque, ha causato la fioritura dell’alga rossa trasformando il lago in un ambiente tossico”.

