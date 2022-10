Viterbo, acqua. Romoli offre la gestione di quella viterbese a Roma. Lettera alla Regione: "Passiamo a Ato 2"

Massimiliano Conti 16 ottobre 2022 a

Trasferire tutti i Comunti dell’Ato 1 all’interno dell’Ato 2 creando un sub ambito“con conseguente estensione del perimetro gestionale oggi affidato ad Acea Ato 2 spa”. È la clamorosa soluzione che il 7 settembre scorso l’Ato viterbese, in una lettera a firma del presidente Alessandro Romoli e del responsabile della segreteria tecnica Giancarlo Daniele, ha prospettato alla Regione Lazio e all’Arera.

L’oggetto della missiva recita: “Necessità di individuare con urgenza un percorso condiviso e fattivo per superare criticità gestionali di assoluta straordinarietà che rischiano di portare al collasso il gestore unico (Talete, ndr) del servizio idrico integrato dell’Ato 1 Lazio Nord – Viterbo con possibili ripercussioni negative sulla continuità del servizio e il default degli enti soci”.

In pratica, mentre prosegue tra polemiche, fibrillazioni, ricorsi e contriricorsi al Tar l’iter per la messa in vendita del 40% delle quote di Talete a un privato (verosimilmente Acea), l’Ato scrive alla Regione Lazio chiedendo – in considerazione del fatto che “il cammino istituzione” per “l’auspicata definizione dell’Ato unico regionale che risolverebbe tutte le problematiche” non è ancora concluso e non lo sarà entro l’ormai imminentd fine della consiliatura - di dare in pasto l’intero servizio idrico viterbese alla stessa multiutility capitolina (di cui è azionista di maggioranza il Comune di Roma). Se da via Cristoforo Colombo siano arrivate risposte alla richiesta al momento non è dato di sapere.

