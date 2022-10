Viterbo, reddito di cittadinanza. Denunciati 22 furbetti a Orte: hanno incassato indebitamente 54 mila euro

15 ottobre 2022 a

Il comando provinciale dei carabinieri di Viterbo, da tempo, è impegnato, attraverso le proprie articolazioni territoriali, nell’attività di contrasto all’indebita percezioni delle misure di sostegno economico. In tale ambito, i carabinieri della stazione di Orte e quelli del nucleo ispettorato del lavoro carabinieri di Viterbo, a seguito di mirati accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, ventidue persone, di cui diciannove stranieri, per aver dichiarato falsamente, in sede di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, di essere residenti in Italia da almeno 10 anni e di averlo fatto in concorso con alcuni addetti al patronato presso cui avevano presentato la pratica.

Tra questi, nello specifico, quindici erano titolari di domanda di reddito di cittadinanza e sette dipendenti dei patronati. I sussidi, a seguito della denuncia, sono stati revocati dalla direzione provinciale Inps. La somma illecitamente percepita, nel complesso, ammonta ad oltre 54.000 euro, per la quale sono in corso le procedure per il recupero.

Dall’inizio dell’anno, la Compagnia di Civita Castellana, sempre in collaborazione con i militari del Nil di Viterbo, ha denunciato in stato di libertà 63 persone, per un totale indebitamente percepito che ammonta a quasi 260.000 euro.

