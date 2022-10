Viterbo, incrocio pericoloso a Sassacci. I residenti di Civita Castellana chiedono una rotatoria

Alf. Parr. 15 ottobre 2022 a

Dopo l’ennesimo, brutto incidente avvenuto qualche giorno fa, che ha coinvolto due auto e che ha causato il ferimento di un passeggero, trasportato d’urgenza all’ospedale Andosilla, i residenti e i titolari delle attività commerciali e imprenditoriali attigue all’incrocio in prossimità del supermercato Eurospin a Sassacci, lanciano un appello alle autorità competenti, alla Provincia e al prefetto di Viterbo, per la messa in sicurezza della zona.

“Siamo davvero stanchi di assistere impotenti - dichiarano i residenti della frazione civitonica -, a continui scontri automobilistici. La dinamica degli incidenti stradali, che nel passato sono risultati anche mortali e che recentemente ha provocato diversi contusi e feriti, è quasi sempre la stessa. Le automobili si scontrano in violenti frontali perché lo stop della strada provinciale, che collega Sassacci a Fabrica di Roma e Corchiano e che si immette sulla via Flaminia, è mal segnalato. Capita quindi che spesso coloro che non conoscono la zona non si accorgono della presenza dello stop e proseguono dritti verso la strada Flaminia”.

“La cartellonistica presente è insufficiente - concludono -, così come le luci. Secondo noi è necessario costruire una rotatoria per garantire una maggiore sicurezza”.

