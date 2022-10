Viterbo, minacce e insulti a vigilesse durante via Crucis a Bagnaia. Il processo

V. T 15 ottobre 2022 a

a

a

Rinviato alla prossima primavera il processo a carico di un uomo che il Venerdì Santo del 2017 a Bagnaia inveì contro due vigilesse e le minacciò. Il dibattimento ormai giunto alle battute finali era entrato nel vivo a maggio 2021 con la deposizione di una delle parti offese. “Io e una collega eravamo in servizio in occasione della processione della Via Crucis e il nostro compito previsto da un’ordinanza era quello di sgombrare la strada dai veicoli per permettere lo svolgimento della cerimonia – riferì una vigilessa-. In quel momento c’era solo una macchina rimasta ancora in sosta. Dopo pochi minuti uscì da un esercizio commerciale un uomo, che con fare arrogante, infastidito e contrariato dal nostro operato, protestò e iniziò ad aggredirci verbalmente”.

Ragazzina molestata dall'amico del padre: si torna in aula a novembre

L’imputato, rappresentato dall’avvocato Luigi Mancini, nonostante gli inviti delle due agenti della polizia municipale, si sarebbe rifiutato di spostare il proprio mezzo. “Quando chiedemmo a quest’uomo di mostrarci i documenti non li volle esibire, dicendo ‘Fate pure il verbale che tanto ho qualcuno in famiglia che conosce persone al comando quindi ogni verbale verrà annullato. Io sono libero di fare quello che mi pare queste due c’hanno la pappa pronta e c’hanno le zeppe’”, ha proseguito la testimone, la quale aggiunse che l’uomo in quel momento non era da solo.

Travolta e uccisa dal camion dei rifiuti, slitta la sentenza

“Vicino a lui c’era una donna con un bambino, presumo la moglie o la compagna, che cercava di calmare l’uomo e tentava in tutti i modi di tranquillizzarlo, fino a quando finalmente si convinse e spostò l’auto, ma subito dopo tornò alla carica e ci urlò contro frasi come ‘…Vi ammazzo…Ve faccio ammazzare…Adesso chiamo chi dico io’ e altre espressioni simili davanti a tantissime persone che hanno assistito alla scena”. Si torna in aula ad aprile.

Punta la pistola contro la moglie poi minaccia il suicidio. Marito alla sbarra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.