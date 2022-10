Viterbo, violenza sessuale. Punta la pistola contro la moglie poi minaccia il suicidio. Marito alla sbarra

15 ottobre 2022 a

a

a

Puntò la pistola contro la moglie e minacciò di suicidarsi. Riprenderà tra due mesi il processo a carico di un uomo, ex guardia giurata, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravati. Risale a febbraio 2021 la deposizione della vittima, una 40enne di Tuscania, costituitasi parte civile con l’avvocato Luigi Mancini contro l’ex coniuge, difeso invece dall’avvocato Giovanni Labate.

“Ci sposammo nel 2009, anche se io ero già mamma di un bambino avuto da una precedente relazione. Dopo la nascita della nostra seconda figlia le cose tra noi peggiorarono – raccontò in aula la 40enne davanti al collegio del Tribunale di Viterbo-. Mi minacciò puntandomi la pistola d’ordinanza, intimandomi che l’avrebbe usata per uccidere me e per poi suicidarsi – spiegò la donna – e in un’altra circostanza episodio mi chiuse in camera puntandosi la pistola in bocca, ma poi pretese di avere un rapporto sessuale. Aveva riposto l’arma nell’armadio, ma era carica e temevo il peggio”.

“Una volta minacciò di buttarsi dalla finestra se l’avessi lasciato”, concluse la vittima. La prossima udienza è prevista il 13 dicembre.

