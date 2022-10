Viterbo, castagne a Canepina. Primo week end di appuntamenti

Nicola Piermartini 15 ottobre 2022 a

CANEPINA

Inizia oggi il primo fine settimana della XL edizione di “Le giornate della castagna”, organizzate dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. Il paese offrirà ai visitatori un panorama amplissimo di attrazioni, oltre, naturalmente, ai rinomati piatti tipici a pranzo (ore 13) e a cena (20) in cantine caratteristiche ed alla distribuzione gratuita di caldarroste. Il programma del fine settimana; oggi: chiostro del museo delle Tradizioni popolari, I edizione di “Groupe in art’è”: pittura, scultura, ceramica…; chiesa di San Pietro, “Creazioni in legno”, VII edizione; Castello degli Anguillara, IV edizione della mostra fotografica “Canepina: fascino, mistero e realtà nascoste”. Le mostre rimarranno aperte fino al 1° novembre. Ore 11, raduno Fiat 500 fans club Roma; 17, Teatro comunale “Momo Pesciaroli”, proiezione del racconto filmato “Canepina e la pandemia”; 22.30, piazzale Caduti e Dispersi, “Polaroid Girl Band” in concerto; 22.30, via XX Settembre, “Clied” in concerto. Domani, 10, piazza Garibaldi, apertura stand con prodotti tipici locali; 12, benedizione del palio realizzato da Pietro Minella per il quarantennale della festa; sfilata e spettacolo in piazza Garibaldi degli sbandieratori di Calvi dell’Umbria (anche 16); 15, inaugurazione della festa e della XVIII edizione della “Strada dei sapori”; sfilata del corteo storico e figuranti della contesa Città di Viterbo; 17, piazza Garibaldi, spettacolo musicale con Simona Quaranta.



