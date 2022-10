Viterbo, pedofilia. Condanna definitiva per il molestatore seriale di ragazzine che colpiva a San Faustino

15 ottobre 2022 a

Condanna definitiva per il molestatore seriale che tra la primavera e l’autunno del 2019 avrebbe importunato e cercato di violentare 6 ragazzine tra gli 8 e i 16 anni. La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la condanna in appello al trentenne pakistano accusato di violenza sessuale aggravata a una pena di 5 anni e mezzo (in primo grado gli erano stati inflitti 6 anni).

I fatti risalgono a tre anni fa. In primavera quattro bambine vennero avvicinate, in giorni diversi, da un uomo che tentò approcci sessuali palpeggiandole, baciandole e cercando di spogliarle. In tutti i casi le piccole riuscirono a fuggire. Attraverso l’incrocio delle testimonianze e lo studio dei filmati delle telecamere situate tra piazza della Rocca e San Faustino, la polizia arrivò al pakistano che fu arrestato.

Il bracciante venne incarcerato nel giugno 2019, poi, dopo tre mesi e mezzo, venne liberato. Nel primo incidente probatorio le 4 bambine che denunciarono gli abusi non riuscirono a indicare con certezza il suo volto durante un riconoscimento all’americana.

L’imputato tornò a Mammagialla dopo la denuncia di altre due adolescenti che lo indicarono come

autore di approcci sessuali ai loro danni e poi finì sotto processo. Una delle vittime individuate in un secondo momento fu molestata tra il primo e il secondo arresto nei giorni di Santa Rosa. Nella seconda fase dell’indagine tre ragazze, tutte sedicenni una italiana e le altre due di origine straniera, lo hanno riconosciuto come l'uomo che in due distinti episodi - uno risalente al 2018 e l'altro al 10 settembre scorso - avrebbe tentato degli approcci con loro. La prima ragazza ha riferito che il pakistano l'avrebbe trascinata in un vicolo con l'intenzione di abusare di lei, toccandole il seno e le parti intime. L'altra invece sarebbe stata avvicinata dal bracciante che dopo averle stretto la mano le avrebbe chiesto un bacio. La giovane, spaventata, fuggì.

Il bracciante era arrivato in Italia qualche anno prima con dei documenti non certi. Tanto è vero che ancora oggi non si conosce la sua vera identità.

Quando fu arrestato a Viterbo nel 2019- a quel tempo lavorava saltuariamente nei campi della Tuscia - risultava regolare in Italia perché aveva ottenuto un permesso di soggiorno umanitario nel 2017 a Firenze dopo che si era dichiarato un perseguitato nel suo paese per i suoi orientamenti sessuali.



