Viterbo, lirica. Presentato il premio Fausto Ricci. Rajna Kabaivanska: “Opera un'eredità che deve essere difesa”

Andrea Tognotti 15 ottobre 2022 a

a

a

Il premio Fausto Ricci per la lirica giunge alla sua X edizione e a presiedere la giuria chiama Rajna Kabaivanska, gloria del Novecento, ancora animata dal fuoco della passione per l’arte canora e per il luogo dove si svolge: il teatro. “Bisogna battagliare per l'opera lirica e per il teatro”, ha detto il soprano (che proviene dalla Bulgaria), in perfetto italiano, in una conferenza stampa che si è svolta al Teatro dell’Unione.

Video su questo argomento Successo per il debutto del Don Pasquale | Video Valeria Terranova

“Una cornice splendida – ha aggiunto –, che richiama i tempi in cui la provincia aveva di questi teatri, quando il teatro era una cosa importante. Quando entri in un teatro hai l’illusione di vivere in un mondo di passioni, dove si muore per amore o si ammazza un tiranno. L’Italia è la culla dell’opera, ed è un’eredità che va difesa”.

La vincitrice del Premio Fausto Ricci stasera debutta all'Arena di Verona

“E’ stata una voci che mi ha fatto innamorare dell’opera lirica da ragazzo ed è una gioia averla qui", ha affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Viterbo, Alfonso Antoniozzi, presentando il premio rivolto ai giovani desiderosi di intraprendere l’arte del bel canto. Un mestiere “difficile per i giovani – ha osservato Kabaivaska – perché è l’arte più cara del mondo”. A questo ha fatto riferimento anche Antoniozzi parlando delle caratteristiche del premio: “Non ho niente contro i premi in denaro – ha premesso –, ma noi abbiamo fatto la scelta, ormai da tre anni, di seguire la via della produzione, dando ai giovani la possibilità di andare sul palcoscenico”. Oltretutto misurandosi con un’opera – Pagliacci, di Ruggero Leoncavallo - “che esce dai sentieri più battuti. E se viene fuori qualcuno al’'altezza del ruolo la carriera è assicurata”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 15 OTTOBRE 2022 (Edicola digitale)

Premio Fausto Ricci. Torna il canto lirico. Presidente di giuria il soprano Raina Kavaivanska

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.