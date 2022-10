Viterbo, acqua. Crisi Talete, Ciambella: "La soluzione è la tariffa unica regionale”

Massimiliano Conti 15 ottobre 2022 a

Si allarga nella Tuscia il fronte di chi propone di rottamare il carrozzone Talete. Anche tra i sindaci - primo tra tutti quello di Ronciglione Mario Mengoni - c’è chi propone di trasformare la spa in una società di diritto pubblico. Il che consentirebbe di accedere a forme di sostegno regionali a carico della fiscalità generale.

Una proposta già avanzata in consiglio comunale da Luisa Ciambella, la quale indica anche la direzione da intraprendere per evitare ai cittadini viterbesi di pagare a caro prezzo il combinato disposto tra inefficienze gestionali (di Talete) e debolezza dell’Ato viterbese: la tariffa unica regionale.

Ciambella chiama in causa sia l’attuale management di Talete che il partito trasversale che l’ha espresso: “Quello che è successo nell’ultima consulta d’ambito è una follia: si è deciso di opporsi al ricorso legittimo presentato da 5 Comuni contro una privatizzazione che, come dimostra l’esempio di Frosinone, porterà al quintuplicarsi delle tariffe. Quando invece servirebbero un piano di ristrutturazione e un’azione seria di risanamento gestionale: dal personale alla bollettazione, passando per la cessione del servizio da parte dei comuni commissariati”.

L’ex vicesindaca punta poi il dito sulla mancata uniformità delle tariffe: “Da anni assistiamo a una discriminazione tra i cittadini dei comuni che stanno in Talete e quelli dei comuni che ne sono fuori. Non si capisce perché le varie assemblee non abbiano ancora deliberato in tal senso, mantenendo tale discriminazione”. La soluzione proposta è duplice: da un lato la trasformazione di Talete in una società di diritto pubblico, come suggerito anche dal sindaco di Ronciglione; dall’altro, appunto, la tariffa unica regionale.

