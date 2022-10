Viterbo, lavoro. Molte opportunità nel settore del commercio

Daniela Venanzi 15 ottobre 2022 a

La crisi ha espulso dal mondo del lavoro tante persone e ha messo in difficoltà le aziende, costrette a licenziare. Eppure a Viterbo qualcosa si muove lo stesso. Ci sono gruppi importanti, ma anche piccole attività, che cercano personale.

E’ il caso del Globo, che appena due giorni fa scriveva nel suo annuncio: “Cercasi personale per punto vendita di Viterbo da inserire come scaffalista e/o addetto/a alle operazioni ausiliari alla vendita. Le persone assunte dovranno occuparsi di posizionare la merce, prezzarla e sistemarla all'interno degli appositi scaffali garantendone l’ordine continuo. L’azienda offre sia contratti part time da stabilire con il candidato, sia contratti full-time, la retribuzione verrà corrisposta secondo inquadramento stabilito dal Ccnl Commercio. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 20.30, gli orari di lavoro saranno formulati entro questa fascia di orario. Lo stipendio parte da 1.200 euro ed è richiesto il diploma di scuola media inferiore e la residenza in zona”.

Anche la grande catena Eurospin, nel negozio di Montefiascone, cerca addetti alla vendita: “Il dipendente si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali, assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, corretta tenuta del layout merceologico, pulizia del negozio. Requisiti richiesti: affidabilità e serietà, approccio positivo al cliente, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali; si richiedono inoltre disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza in zone limitrofe, essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti”.

