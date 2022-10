Viterbo, disney. Le riprese di The Jackal mettono le ali alla Film Commission

15 ottobre 2022 a

a

a

Chiara Frontini deve essere rimasta decisamente soddisfatta dall’impatto economico e d’immagine che ha avuto su Viterbo il film The Jackal, girato nel centro storico. Lavoro a quasi mille persone, risarcimenti alle attività costrette a dover chiudere per le riprese e, soprattutto, introiti nei forzieri del comune, che in un periodo come questo non fanno certo male. Anche Disney e Cattleya, che hanno prodotto il film, sono contente di come è andata.

Ciak, si gira il film della Disney. Traffico rivoluzionato

Ora, per la sindaca e la sua squadra, l’imperativo è dare seguito a questa esperienza giudicata positiva. Come? Avviando la Film Commission, sulla carta già creata ma inattiva, dato che non ha né regolamento né membri. Una commissione fortemente voluta dall’allora assessore Alessia Mancini, che rappresenta una delle poche cose ereditate da Arena e non disprezzate da Frontini.

x 1 / 7

Il compito di portare in vita l’assemblea spetterà ad Alfonso Antoniozzi, assessore alla Cultura, che starebbe già pensando al primo nome da coinvolgere: Carlo Cozzi, produttore televisivo con esperienza ventennale e già collaboratore per le più grandi aziende del settore. Impossibile tenerlo fuori, ma sarà da valutare chi altro lo affiancherà. L’obiettivo è passare da Viterbo città del Cinema a Tuscia provincia del Cinema, quindi sono nella testa di Antoniozzi altre partnership.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 15 OTTOBRE 2022 (Edicola digitale)

Il film della Disney dà lavoro a 900 persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.