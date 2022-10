Viterbo, racket e usura. Parte lunedì 17 ottobre il tour per la legalità

B. M. 15 ottobre 2022 a

a

a

Parte lunedì 17 ottobre da Viterbo il tour “Strada Facendo. Cammino della legalità contro racket ed usura”. Una manifestazione che partendo dal capoluogo della Tuscia toccherà tutte le province laziali. In programma cinque giorni di animazione territoriale, incontri con le associazioni di categoria degli imprenditori, rappresentanti della società civile impegnate sul fronte antimafia, istituzioni e scuole.

Strozzavano i ristoratori poi li minacciavano di morte. "Prestiti al 250% di tasso d'interesse"

A Viterbo l’appuntamento è fissato alle ore 10 in piazza del Plebiscito con un incontro al quale parteciperanno il prefetto Antonio Cananà, e le autorità cittadine, provinciali e regionali, oltre i vertici delle forze dell’ordine. Alla fine della manifestazione una delegazione si trasferirà all’Istituto Alberghiero per presentare il concorso “Giovani Reporter per la legalità”.

Usura e minacce ai piccoli imprenditori. Indagini in tutta la Tuscia

Il Tour si muove in un periodo particolarmente critico per l’economia delle famiglie e le imprese del territorio. Alla crisi pandemica si sommano i costi della guerra e la crisi energetica che attraverso il caro bollette sta mettendo in gravi difficoltà le imprese, soprattutto del comparto turistico, ristorazione e agroalimentare.

Prestiti a strozzo durante lockdown. Imprenditori minacciati in chat

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.