Viterbo, Francigena. Oggi l'inaugurazione del monumento al pellegrino

Si avvia a conclusione l’assemblea generale dell’associazione europea delle Vie Francigene. Tanti gli eventi che da giovedì hanno accompagnato la kermesse, alla quale hanno preso parte anche i sindaci di Canterbury e Calais. Oggi, sabato 15 ottobre, è in programma l’inaugurazione del monumento del pellegrino.

L’appuntamento è alle 9,30 in strada San Lazzaro. Saranno posizionate le pietre firmate dai pellegrini, poi, alle 11,30, prenderà il via la camminata I love Francigena lungo il tratto tra strada del Signorino e Ponte Camillario (partenza dal parcheggio in via San Paolo). La città ha organizzato diversi eventi per gli ospiti, tra questi un tour nel centro storico, la visita della Viterbo sotterranea e del Museo dei cavalieri templari. Ieri sera, in piazza del Plebiscito, si è svolto lo spettacolo delle sbandieratrici e dei musici del comitato Centro Storico.

“Uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione - aveva detto la sindaca illustrando l’evento - è quello di incentivare l'internazionalizzazione della nostra città, promuoverla al di fuori dei nostri naturali confini”.

