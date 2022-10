Viterbo, sosta selvaggia. Il comandante della polizia locale Vinciotti: “Siamo troppo pochi”

Massimiliano Conti 15 ottobre 2022 a

Le amministrazioni cambiano ma la sosta selvaggia nelle strade e nelle piazze del centro storico resta. Quella delle auto parcheggiate ovunque fuori dagli spazi consentiti in una città con il record nazionale per tasso di vetture, appare ormai come una piaga non debellabile. In questi giorni i social, a cominciare dalla pagina Facebook di Viterbo centro storico chiuso (un nome, un programma) pullulano di nuovo di foto che testimoniano il livello di inciviltà raggiunto dagli automobilisti viterbesi.

I commenti oscillano tra lo sconcertato e l’indignato, e come sempre non mancano le accuse ai vigili urbani, chiamati in causa sia quando sfoderano il pugno di ferro che quando calzano il guanto di velluto. “Si spara su di noi come sulla Croce rossa”, constata con amarezza il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti, non nascondendo come nel capoluogo il problema della sosta selvaggia esista e sia di difficile soluzione.

In città cinquanta multe al giorno

“Purtroppo siamo 60 contro 60 mila - continua - e il dono dell’ubiquità non ci è stato ancora concesso. Noi facciamo decine e decine di multe ogni giorno, tanto che spesso finiamo sui giornali proprio per l’eccessivo numero di contravvenzioni. Quando qualcuno passa in una via e vede auto in divieto di sosta deve pensare che probabilmente i vigili sono in un’altra zona, magari a pochi isolati, a multare altre automobili”.

