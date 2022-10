Viterbo, Eleonora Liani di Tarquinia è Alfiere del lavoro. “Che emozione salire al Quirinale”

Anna Maria Vinci 14 ottobre 2022 a

a

a

Eleonora Liani, insignita al Quirinale del titolo di Alfiere del Lavoro racconta la grande emozione provata al cospetto del Presidente della Repubblica Mattarella. Per l’Iis Vincenzo Cardarelli di Tarquinia è il settimo studente che riceve questo importante riconoscimento.

“È stata un’esperienza indimenticabile e sono ancora emozionata – dichiara Eleonora – entrare al Quirinale e stringere la mano al Presidente è stato veramente incredibile. Quando poi mi ha parlato complimentandosi personalmente, credetemi, l’emozione è stata grandissima”.

Sabato all'Archivio di Stato, convegno per il 150° dalla morte di Giuseppe Mazzini

“È stato interessante anche confrontarsi con gli altri ragazzi provenienti da tutta Italia, tra noi c’è stata un’immediata sintonia, poiché condividiamo molte delle passioni anche se le aspirazioni degli studi da intraprendere sono diverse. Voglio però ringraziare oggi tutti i professori, che mi hanno sempre sostenuto e preparato. Un grazie particolare alla professoressa Maria Rita Giorgolo che ha seguito con pazienza e determinazione anche l’iter che poi mi ha fatto acquisire il titolo di Alfiere del Lavoro. Ringrazio i miei carissimi compagni di classe del liceo classico di Tarquinia con i quali ho condiviso tanto. Non dimenticherò la mia scuola perché ha contraddistinto un periodo importante e formativo per la mia vita, ma sono anche molto entusiasta dell’università che sto già frequentando ed ho grandi prospettive e obiettivi per il futuro. Ho scelto Bioinformatics all’Università degli La Sapienza di Roma, che ritengo un’ottima università a livello mondiale. Il mio sogno è di entrare nel mondo della ricerca scientifica e contribuire all’innovazione e allo sviluppo di nuove cure possibilmente”.

Alice Bastianelli premiata da Mattarella. La studentessa è Alfiere del lavoro | Video

Entusiasta anche la professoressa di scienze Maria Rita Giorgolo, che ha segnalato Eleonora come possibile Alfiere del Lavoro: “Dal 1999 segnaliamo questi ragazzi eccellenti e sono veramente felice perché Eleonora è stata sempre ineccepibile nello studio dimostrando un impegno continuativo ed una grande determinazione a raggiungere gli obiettivi. È un’eccellenza perché fin dalla scuola media inferiore ha avuto sempre il massimo dei voti. Quindi la nostra scuola è onorata di averla avuta come studentessa, ma il merito, va sottolineato, è soprattutto di Eleonora”. Anche la dirigente scolastica Laura Piroli si congratula: “Quando i miei studenti raggiungono brillanti risultati il mio cuore si riempie di gioia, perché significa che la nostra scuola sta formando e bene i cittadini ed i professionisti che opereranno nella società. Sono felice per Eleonora e per i suoi straordinari risultati, ma soprattutto per le soddisfazioni che ha incontrato durante il suo percorso, perché è il modo in cui si costruisce un percorso che aiuta a fare chiarezza su dove si vuole arrivare”.

Eleonora Liani tra i 25 migliori studenti d'Italia premiati da Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.