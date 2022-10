Viterbo, dolci. Martina Brachetti di Tuscania finalista ai Mondiali di pasticceria

A. N. 14 ottobre 2022 a

a

a

Tuscania, La pasticciera viterbese Martina Brachetti è entrata nell’Olimpo della sua categoria: ha infatti superato le selezioni per la Coupe du Monde de la Pâtisserie, il campionato del mondo degli autori di dolci ed è stata ammessa alla finale in programma il 20 e il 21 gennaio 2023 sul palco della grande fiera mondiale della ristorazione Sirha di Lione, in programma dal 19 al 23 gennaio 2023. È la prima volta che l’Italia schiera una donna in squadra per i mondiali.

Martina difenderà i colori dell’Italia nella squadra che coprende anche Alessandro Petito e Jacopo Zorzi. Il Team Italia 2023 è chiamato a difendere il titolo mondiale conquistato nell’ultima edizione svoltasi nel 2021.

Pane di Santa Rosa, la ricetta di Vittoria Tassoni

Le selezioni si sono tenute a porte chiuse nei laboratori di Cast Alimenti a Brescia. A giudicare gli aspiranti concorrenti il maestro Alessandro Dalmasso, presidente del Club Italia, i campioni del mondo in carica Lorenzo Puca, Andrea Restuccia, Massimo Pica e uno dei tre allenatori del Team (nonché campione del mondo 2015) Francesco Boccia.

Martina, nata a Tuscania 34 anni fa, nipote dell’ex sindaco, presidente del consiglio provinciale e assessore regionale Regino Brachetti, oggi è pastry chef al San Barbato Resort di Lavello (Potenza), struttura a cinque stelle lusso che da pochi giorni ha annunciato - proprio sul versante pasticceria - la collaborazione con una leggenda vivente come Iginio Massari; il suo curriculum racconta di un percorso di formazione e crescita in cucine e laboratori di prim’ordine: ha lavorato accanto a grandi maestri come Pierre Hermé e ha ricoperto il ruolo di Commis Pastry a La Pergola di Heinz Beck a Roma.

Martina ha superato le selezioni ispirandosi ad Alice nel paese delle meraviglie: ha proposto uno Stregatto in cioccolato scolpito e inoltre una torta gelato alla frutta partagée. Due dolci che le hanno permesso di staccare il biglietto per la finale.

Fine settimana in dolcezza. Torna CioccoTuscia



“Ho partecipato per una sorta di rivalsa sociale – ha raccontato al portale Agrodolce - Volevo cambiare le cose e ho visto che c’era questa opportunità e mi sono fatta avanti. Ora l’auspicio è di vincere”. Ha aggiunti che nel suo ambiente di lavoro c’è ancora chi è “portatore di mentalità antiche e pensa che le donne creano problemi” ma anche che molte donne neanche ci provano a cambiare le cose: “Tante non si buttano, io ho deciso di provarci ma sono stata anche fortunata. Faccio parte di un grande team, lavoro per Don Alfonso 1890 e ho avuto la possibilità di allenarmi e di prepararmi per le prove da svolgere”. “Un giorno con il mio compagno vorremmo aprire una nostra attività – ha concluso – ma non prima di aver raggiunto tutti i traguardi possibili”.

Prestigioso riconoscimento per la Trattoria del Barcarolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.