Viterbo, festa della castagna. Nel week end pranzi e cene nel segno della tradizione

Nicola Piermartini 14 ottobre 2022 a

a

a

Secondo week end della Festa della castagna, organizzata dall’associazione “Amici della castagna di Vallerano”, presieduta da Giovanni Narduzzi, il quale ha mostrato soddisfazione evidente per il successo del fine settimana scorso. Domani 15 e dopodomani 16 ottobre attenderanno i visitatori le solite proposte allettanti: stand con prodotti tipici, visite guidate, pranzo (13.00) e cena (20.00) in cantina, caldarroste in piazza, spettacoli musicali ed esibizioni di sbandieratori. Da segnare con asterisco l’appuntamento di sabato, ore 15.00, Sala Bigiaretti, per il convegno di sicuro interesse “Covid e emergenza”. Stesso giorno, stesso orario, la chiesa di Sant’Andrea ospiterà la presentazione del libro “La chiesa di Sant’Andrea a Vallerano”, di Giorgio Felini e Maurizio Grattarola, pubblicato a cura dell’associazione organizzatrice della festa. Moderatore dell’incontro sarà Giovanni Narduzzi; interverranno: il dottor Claudio Canonici, direttore dell’Archivio diocesano di Civita Castellana; il professor Fulvio Ricci, storico dell’arte; l’ingegnere Maurizio Grattarola, studioso di storia locale. Onoreranno la presentazione monsignor Romano Rossi, vescovo di Civita Castellana, e, naturalmente, il sindaco, Adelio Gregori, sempre sostenitore entusiasta di ogni iniziativa tesa ad arricchire il patrimonio culturale del paese.

Sagra della castagna, domenica il corteo storico

Per quanto riguarda l’aspetto gastronomico, la Cantina di San Vittore (via Don Minzoni, 18) proporrà il seguente menu: antipasto con salumi, formaggi, bruschette, olive, fagioli o ceci, fricciolose valleranesi; per primo gulitonni valleranesi e vellutata di zucca e pancetta croccante; per secondo spezzatino di carne con castagne di Vallerano; per contorni patate alla paracula e insalata; infine dolci secchi e callarroste. Costo a persona 25 euro comprensivi di vino della casa, acqua , grappa o limoncello.

Porcini venduti a 30 euro al chilo. I più pregiati arrivano dai Cimini

La Cantina Amici della Castagna proporrà: antipasto degli amici; fusilli con salsiccia, funghi e castagne; spezzatino di maiale con castagne e funghi; per contorni fagioli al finocchietto, insalata mista e verdura ripassata (un contorno a discrezione della cantina); infine dolcetti e caldarroste. Menu fisso a 325 euro comprensivi di un quartino di vino e mezza acqua minerale più liquore.

Sagra della castagna Soriano, da oggi a domenica il gran finale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.