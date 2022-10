Viterbo, omicidio Bramucci. Il Riesame sui due presunti sicari: "Erano insieme sulla Smart”

Valeria Terranova 14 ottobre 2022 a

a

a

Omicidio Bramucci, fondamentali per il Riesame i contatti telefonici tra Lucio La Pietra e Tonino Bacci, entrambi a Mammagialla. Sono i due 48enni romani accusati di aver fatto parte del commando che intorno alle 8,20 del mattino del 7 agosto scorso ha ucciso con 6 colpi di pistola il pregiudicato 58enne Salvatore Bramucci, a bordo della propria auto a pochi passi dalla sua abitazione nei pressi della località Acquafredda, a Soriano nel Cimino. La Pietra è stato l’unico dei due presunti killer finiti in manette il 12 settembre a presentare il ricorso al Tribunale del Riesame chiedendo la revoca della misura di custodia cautelare in carcere, impugnando la precedente ordinanza emessa dal gip Rita Cialoni.

Omicidio Bramucci, attesa nuova svolta nelle indagini

La difesa di La Pietra ha sostenuto che i dati desunti dai tabulati telefonici e dal tracciato del Gps dell’auto di Tonino Bacci non fossero sufficienti a dimostrare il coinvolgimento di La Pietra nell’omicidio del 58enne. Di tutt’altro avviso i giudici che hanno esaminato la documentazione a loro disposizione, giudicando rilevanti gli elementi, a partire dai contatti tra la coppia di presunti sicari. “Bacci, la mattina del 4 agosto, ha effettuato un sopralluogo prodromico al delitto contattando La Pietra prima di partire da Roma e non appena rientrato a Roma - spiegano i giudici -. Il 5 agosto vengono registrati una serie di contatti telefonici tra i soggetti, in particolare Bacci intrattiene 6 contatti telefonici con Sabrina Bacchio, 9 con Lucio La Pietra e 6 con Alessio Pizzuti”. Anche il giorno seguente, stando ai riscontri in loro possesso, i giudici hanno constatato ulteriori chiamate.

Caccia al terzo uomo: era al volante della Giulietta

“Il 6 agosto Bacci ha chiamato ripetutamente prima Pizzuti e La Pietra - precisa il terzetto collegiale -. Il 7 agosto si registrano alcuni contatti telefonici Bacci-La Pietra, sempre nelle primissime ore del mattino”. Fondamentali, per i giudici, sono anche “il contemporaneo spegnimento delle utenze degli interlocutori e le brevi soste della Smart in prossimità dell’abitazione di La Pietra, sia all’andata che al ritorno da Soriano nel Cimino” I magistrati poi, riferendosi alle dichiarazioni spontanee che La Pietra ha reso dopo aver preso visione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, durante le quali ha riferito di essersi recato la mattina presto nel Viterbese con Bacci sulla sua Smart bianca, concludono: “le dichiarazioni, pienamente utilizzabili in questa sede, confermano che era La Pietra il passeggero sulla Smart il 7 agosto”.

Delitto Bramucci, ascoltati di nuovo la figlia e l'ex marito della cognata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.