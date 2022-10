Viterbo, Battisti: “Basta Talete. Va creato un nuovo ente di diritto pubblico”

Massimiliano Conti 14 ottobre 2022 a

Sulla gestione dell’acqua in provincia di Viterbo si deve voltare pagina, va superata l’esperienza privatistica e fallimentare di Talete e creato un nuovo ente di diritto pubblico. Una soluzione che eviterebbe di far pagare i costi della dearsenificazione e i rincari energetici al solito Pantalone con le bollette.

Gli strumenti normativi per arrivare a questo obiettivo ci sono: la mai applicata legge regionale 5 del 2014. Parola di Bengasi Battisti. L’ex sindaco di Corchiano e membro del coordinamento nazionale degli enti locali per l’acqua pubblica indossa il camice bianco del medico per nulla pietoso formulando diagnosi e prognosi sulla “grande malattia” di Talete. Una malattia giunta alla fase terminale, e rispetto alla quale andrebbe evitato l’accanimento terapeutico, secondo Battisti, che consiglia al presidente della Provincia e dell’Ato Alessandro Romoli di convocare al più presto un’assemblea per permettere ai sindaci di decidere l’eutanasia.

Stando alle indiscrezioni, si starebbe infatti allargando il fronte dei primi cittadini convertiti alla causa dell’acqua pubblica, nonostante l’iter che dovrebbe portare alla ricapitalizzazione della spa tramite la vendita del 40% delle quote continui a marciare a tappe forzate, per volontà di un partito trasversale - imperniato sull’asse Pd-Forza Italia, lo stesso che oggi governa la Provincia - favorevole da sempre alla privatizzazione.

