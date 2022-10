Viterbo, mercato del sabato. Ipotesi via Marconi

Alessio De Parri 14 ottobre 2022 a

Il mercatino di Natale trasloca da piazza dei Caduti e largo Benedetto Croce in via Marconi. Che, da gennaio, insieme a piazza Verdi, potrebbe ospitare le bancarelle del mercato del sabato, oggi confinate al Carmine. Al Sacrario, invece, durante le festività si terrà un evento di food organizzato dalla Camera di commercio.

Novità, queste, annunciate nell’incontro che la sindaca Chiara Frontini ha avuto con una delegazione del Consorzio Mercatino di Natale. La delibera del 6 ottobre, pubblicata ieri sull’Albo pretorio del Comune, ha fissato le linee guida per l’organizzazione del mercatino, che aprirà i battenti l’8 dicembre per concludersi l’8 gennaio 2023, a cominciare dai criteri per l’assegnazione dei 34 banchi.

“Priorità agli operatori già titolari di un’autorizzazione per il mercato di Natale che abbiano già partecipato ad almeno una edizione nelle ultime dieci e a quelli in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche diversi dai precedenti”. Per quanto riguarda la merce autorizzata alla vendita, tutta a tema natalizio, si va da piante e fiori ai prodotti per la casa, dalle decorazioni all’artigianato artistico, dalla pelletteria a guanti e cappelli, dai giocattoli ai libri, dalla bigiotteria ai prodotti dolciari tipici delle festività come panettoni, pandori, ma anche miele, cioccolato e frutta secca.

