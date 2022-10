Viterbo, rotatoria Quartaccio, Palamides (Unindustria): "Bene consegna lavori"

13 ottobre 2022 a

"Accogliamo con soddisfazione la notizia della consegna dei lavori per la nuova rotatoria del Quartaccio. Questo intervento, per il quale ringraziamo il presidente dell'Amministrazione provinciale Alessandro Romoli, va nella direzione da noi più volte auspicata e oggetto di confronto con l'ente".

Lo dichiara Stefania Palamides, presidente della sezione Ceramica di Unindustria, in merito alla prossima apertura del cantiere che eliminerà il pericoloso incrocio a raso tra le strade che collegano Civita Castellana, Corchiano e Fabrica di Roma. "La realizzazione della rotatoria - prosegue Palamides - è fondamentale per aumentare la sicurezza di un tratto stradale che purtroppo è stato spesso teatro di incidenti anche mortali, ma anche perché contribuisce alla riqualificazione di un'area di transito cruciale per l'accesso agli stabilimenti del Distretto ceramico di Civita Castellana".

"Più in generale siamo convinti che le aree industriali di questo territorio necessitino di un’attenzione sempre più alta. Per questo motivo auspichiamo fortemente che si inizi al più presto il processo di adesione al Consorzio industriale del Lazio, unico organismo che ha gli strumenti per assicurare un politica industriale omogenea sul territorio”.

