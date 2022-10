Viterbo, contributi eventi festività. Per le proposte c'è tempo fino a domenica

13 ottobre 2022 a

Concessione contributi per iniziative culturali e di spettacolo da svolgersi durante il periodo festività natalizie, ancora qualche giorno per rispondere all'avviso pubblico del Comune di Viterbo. Per la presentazione delle proposte ci sarà tempo fino al prossimo 16 ottobre. 150 mila euro il budget a oggi messo a disposizione, di cui 120mila per il capoluogo e 30mila per le frazioni. A ricordarlo è l'assessore alla cultura e all'educazione Alfonso Antoniozzi, che ribadisce alcune importanti aspetti.

“Abbiamo voluto prevedere una premialità per le associazioni che lavorano in rete e lo spirito di condivisione tra più realtà associative nel voler portare avanti iniziative riguardanti spettacoli dal vivo, cinema, arti visive e ogni forma di espressione artistica. Stesso discorso per coloro che si concentreranno ad animare i quartieri di San Faustino e Pianoscarano, e l'asse piazza della Rocca/via Matteotti/piazza Verdi, Corso Italia, piazza delle Erbe, piazza Fontana Grande, via Saffi. Si terrà inoltre conto della particolare attenzione riservata alla narrazione, alla conservazione e alla trasmissione delle tradizioni natalizie di Viterbo e della Tuscia viterbese, anche attraverso una riproposizione in chiave innovativa”. L'avviso, rivolto ad associazioni, cooperative a mutualità prevalente, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica, è stato emanato per la definizione di graduatorie (una per il capoluogo una per le frazioni) di proposte riguardanti iniziative culturali e di spettacolo (spettacolo dal vivo, cinema, arti visive e ogni forma di espressione artistica), da realizzarsi sul territorio comunale nel periodo 1° dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 e aventi come finalità la creazione di un clima natalizio.

Le proposte dovranno pervenire entro il 16 ottobre esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo [email protected] secondo le modalità indicate nell'avviso. Le graduatorie saranno pubblicate entro il prossimo 15 novembre. La versione integrale dell'avviso (con inclusi modelli presentazione domanda) è consultabile sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it.

