Sagra della castagna Soriano, da oggi a domenica il gran finale

Un foltissimo pubblico ha accolto anche il secondo weekend della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino. Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato dalla sfida tra le quattro contrade nei giochi storici, dalla rievocazione Soriano tra storia e leggenda e dal Corteo Storico Soriano e i suoi rioni. Nella rievocazione si è esibito l’attore Stefano Ambrogi interpretando il particolare ruolo del fantasma; il corteo di domenica è stato invece presentato dall’inviata Rai Roberta Cannata insieme al regista Maurizio Annesi. Il Cinema Teatro Florida ha inoltre ospitato il 42° Premio Nazionale Vojola d’oro dedicato a personaggi sorianesi o in vari modi legati a Soriano: quest’anno la castagna d’oro - vojola in dialetto locale - è stata consegnata allo scrittore e attore Antonio Manzini e alla memoria di Maurizio Tocchi. Soddisfatto il presidente dell’Ente Sagra delle Castagne Antonio Tempesta: “Un grande successo che attesta quanto la nostra festa sia ormai conosciuta. Oltre alle manifestazioni tradizionali, sottolineo l’importante aspetto culturale con i convegni sulla storia del Medioevo e del Rinascimento e la mostra di abiti e gioielli storici.

Ora l’ultimo fine settimana con altri appuntamenti da non perdere, tra cui il ritorno del Convivium Secretum”. Il terzo e ultimo weekend della Sagra delle Castagne si apre questa sera alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele II con i festeggiamenti per i cinquant’anni del Gruppo Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Trinità. A seguire, al Cinema Teatro Florida, la rappresentazione della commedia Storia di fanti, sottane e briganti, farsa storica in due atti con regia di Maurizio Annesi (ingresso 5 euro). Domani nella sala consiliare è in programma il convegno Vino e ippocrasso nell’Alto Lazio tra Medioevo e Rinascimento. Alle 20 l’atteso Convivium Secretum, percorso enogastronomico tra i sapori dei tempi antichi. Sabato si inizia alle 9 con la passeggiata di beneficenza a sostegno dell'associazione Un desiderio di Irene per la prevenzione del tumore al seno. Nel pomeriggio convegno sul tema L’arcieria antica incontra l’arcieria moderna. Domenica la Sagra si conclude con il 1° Torneo nazionale Alla conquista della Fortezza Orsini (ore 9), gara di tiro con l’arco storico in collaborazione con la Lega Italiana Arcieri Storici.



