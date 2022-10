Raccolta olive, nella Tuscia si preannuncia una buona stagione

13 ottobre 2022 a

La bacchiatura delle olive sembra fornire riscontri gratificanti. Almeno dai primi esiti.

Secondo analisi degli esperti del settore, tutte le varietà di ulivo presenti sul territorio annunciano una stagione soddisfacente dai punti di vista quantitativo e qualitativo. Anche ad uno sguardo fugace, le fronde cariche di frutti comunicano abbondanza e schiettezza.

Naturalmente è agli esordi la campagna di raccolta, quindi risultano rese inferiori a quelle che si riscontreranno tra qualche settimana. La qualità, però, è eccellente. Per il rinomato olio extravergine dei Cimini, d’altronde, la raccolta anticipata è garanzia di qualità. Anche ad un esame sommario, le olive risultano sane, schiette; non rivelano presenza di alcuna patologia; non si notano frutti in terra: tutti segni indiscutibili di prodotto genuino.

Le risultanze soddisfacenti del settore olivicolo della stagione 2022 compensano quelle non altrettanto positive della bacchiatura dell’anno scorso: nel 2021, infatti, la campagna risultò inferiore sia per la quantità, sia per la qualità, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. E compensano anche, in parte, i risultati deludenti della raccolta delle nocciole, conclusa da poco.

Notizie incoraggianti anche dal comparto vitivinicolo. L’accenno alle nocciole e all’uva è reclamato dalla considerazione, suffragata dai fatti, che un territorio debba comprendere varie colture, che la monocoltura presenta effetti negativi per diverse ragioni.

Generalmente il periodo migliore per la raccolta è il mese di ottobre e mai dopo il 30 di novembre. I fattori che possono impattare questa data sono molti: il clima nella fascia dentro cui si coltiva e dell'annata, la varietà di olive (precoci e tardive) e l’esposizione e l’altitudine al sole dell’uliveto, ma una cosa è certa, l’olio extravergine di oliva delle campagne viterbesi è un prodotto di alta qualità.

