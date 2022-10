Viterbo, mentre il Covid torna a correre prosegue la campagna vaccinale

13 ottobre 2022 a

Dopo un’estate relativamente calma, con l’arrivo dell’autunno, ma soprattutto con la riapertura delle scuole e le misure di contenimento ridotte al minimo, i casi di Covid tornano a salire. Ieri nella Tuscia sono stati accertati 200 nuovi contagi. Solo due giorni fa i positivi erano stati 347. Un dato, quest’ultimo,amplificato da due decessi. La situazione, dunque, continua ad evohvlvere in negativo, mentre prosegue la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose, da qualche settimana non più riservata agli ultrasessantenni e alle persone fragili. Chiunque, infatti, può prenotarsi e vaccinarsi. I centri si trovano a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente.

Nel Lazio, complessivamente, nella giornata di ieri, su 3.223 tamponi molecolari e 17.762 antigenici, per un totale di 20.985 test, si sono registrati 3.670 nuovi casi positivi. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, i ricoverati sono 534 (meno 24 rispetto a due giorni fa), mentre le terapie intensive sono 36 (lo stesso numero di martedì).

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4 per cento”, ha fatto sapere la Regione al termine del vertice quotidiano con le aziende sanitarie. Complessivamente, nelle province del Lazio si sono registrati 1.097 casi, di cui 386 a Frosinone, 389 a Latina e 122 a Rieti. A Roma i casi certificati sono stati 667.



