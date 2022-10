Viterbo, l'avvocato arrestato era evaso due volte dai domiciliari

13 ottobre 2022 a

Viterbo, proseguono le indagini che hanno portato all’arresto dell'avvocato Luca Marcoccia. Ma sulla vicenda viene mantenuto il più stretto riserbo. L’avvocato, 44 anni, da due giorni e rinchiuso nel carcere di Mammagialla per aver violato per due volte, a distanza di poche ore, secondo l’accusa, gli arresti domiciliari, ai quali si trovava in seguito a fatti verificatesi a settembre. Sarebbe stato sorpreso una prima volta in centro sabato sera e ancora, il giorno successivo, sarebbe stato intercettato dalla polizia in piazza del Sacrario. A quel punto è scattato l’aggravamento della misura che dagli arresti domiciliari si è tramutata in carcere. Il suo avvocato, Marco Russo, raggiunto telefonicamente ieri mattina, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Il fascicolo è in mano al pubblico ministero Chiara Capezzuto. A quanto risulta, l’avvocato, figlio dell’ex sindaco di Viterbo Francesco Pio, lotta da tempo con problemi di tossicodipendenza. Una lotta che ha sempre visto in prima linea, al suo fianco, l’intera famiglia.

Estorsione, maltrattamenti in famiglia e rapina. Arrestato l'avvocato Luca Marcoccia



L’avvocato è accusato di maltrattamenti ed estorsione ai danni dei familiari e di rapina a un vigilante dell’azienda di famiglia, l’Istituto di vigilanza privata di Viterbo, al quale avrebbe sottratto l’auto di servizio.

La misura cautelare dei domiciliari era scattata a metà della scorsa settimana. Pochi giorni prima, infatti, aveva preso parte a una partita di calcio. Si trattava della finale del torneo Interforze calcio a 7, disputata il 5 ottobre al campo della Grotticella.

