L'azienda Orsolini official partner della Società sportiva Lazio

13 ottobre 2022 a

a

a

Orsolini official partner della S.S. Lazio. L’azienda di Vignanello è infatti uno dei nuovi sponsor che appaiono nei led bordocampo dello stadio Olimpico, nei maxi schermi e nei backdrop durante le interviste e le conferenze stampa dell’allenatore e dei calciatori. Un’opportunità di visibilità a livello nazionale per il brand e una nuova avventura sportiva per l’azienda: “II calcio è per eccellenza sinonimo di aggregazione e condivisione di una passione, per noi è quindi motivo di grande orgoglio aver stretto questa partnership con una delle squadre più importanti della serie A. Con la Lazio condividiamo l’obiettivo di realizzare grandi progetti a lungo termine, puntando sui giovani e tenendo lo sguardo ben rivolto al futuro”, sottolinea l’amministratore delegato, Rino Orsolini.

E se la Lazio, fondata nel 1900, è la squadra più antica di Roma, Orsolini vanta una storia altrettanto longeva: l’azienda è nata nel 1880 e nel tempo si è trasformata in una sempre più fiorente attività, punto di riferimento per la zona di Roma e non solo: “Siamo soddisfatti di questo nuovo accordo con un’azienda come Orsolini che fa della longevità e del radicamento sul territorio il proprio punto di forza - ha dichiara Marco Canigiani, responsabile marketing del club biancoceleste -. Ci auguriamo di costruire insieme un legame di lungo corso e dare vita a progetti che, con reciproca soddisfazione, possano contribuire a consolidare la leadership di Orsolini nel mercato dell’edilizia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.