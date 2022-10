Viterbo, cessione quote Talete a privati: parte il controricorso

13 ottobre 2022 a

a

a

Verrà impugnato il ricorso al Tar presentato dai comuni di Viterbo, Tarquinia, Monte Romano, Vasanello e Soriano nel Cimino contro la cessione ai privati del 40% delle quote di Talete. Il cui iter proseguirà invece secondo la tabella di marcia predisposta dall’amministratore unico dell’azienda Salvatore Genova.

E’ quanto scaturito dalla consulta d’ambito che si è riunita martedì pomeriggio nella sala consiliare della Provincia. Una seduta fiume e a tratti molto accesa nei toni, che si è conclusa solo in serata e che ha visto l’uscita polemica della sindaca di Viterbo Chiara Frontini per due volte al momento di votare.

Talete, il sindaco di Tarquinia Giulivi chiede le dimissioni dei vertici

Tre i punti all’ordine del giorno, oltre al proseguimento del percorso di parziale privatizzazione e a quello riguardante il controricorso al Tar del Lazio, in discussione c’era anche un altro nodo particolarmente aggrovigliato: la cessione del servizio idrico a Talete da parte dei 29 comuni commissariati dalla Regione. Su questa questione la consulta d’ambito - composta dai sindaci di Viterbo, Civita Castellana, Tuscania, Capranica, Vallerano, Castel Sant’Elia, Farnese e Tessennano - ha rinviato il voto in attesa che vengano definiti bene tempi e modi del trasferimento degli acquedotti.

Talete, arrivano i soldi per i depuratori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.