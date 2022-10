Acquapendente, nasce il vino Aquesia Rosso dedicato ai Pugnaloni

12 ottobre 2022 a

I Gruppi dei Pugnaloni Via del Fiore, Torre San Marco, Corniolo, Costa San Pietro, Santo Sepolcro, Rugarella hanno un vino loro dedicato.

“Grazie alla collaborazione con la Cantina Terre D’Aquesia - sottolinea il presidente della Pro loco di Acquapendente Fabio Vitali - sono state realizzate delle bottiglie di Aquesia Rosso 2020, in edizione limitata, che celebrano la nostra Festa dei Pugnaloni, riportando sull’etichetta i primi sei Pugnaloni classificati durante l’edizione del 2022”.

Un modo simpatico per brindare ai Pugnaloni e alle vittorie conquistate dai singoli gruppi.

