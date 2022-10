Il romanzo della giovane tarquiniese Giorgia Pusceddu sbarca in Inghilterra

12 ottobre 2022 a

“Il mistero del ciondolo”, romanzo della sedicenne tarquiniese Giorgia Pusceddu, noir -thriller ambientato a Cirencester nella contea di Gloucestershire in Inghilterra, valica i confini nazionali ed approda nel Regno Unito. Un romanzo iniziato a soli 13 anni e accolto favorevolmente alla ‘prima’. Dopo un mese dalla presentazione arriva un premio, vince nel concorso letterario internazionale arcaista della città di Viterbo classificandosi al primo posto come miglior esordiente.

Il mistero del ciondolo è un thriller-noir ambientato a Cirencester nella contea di Gloucestershire in Inghilterra, a 140 chilometri da Londra, “una cittadina straordinaria, pulita e con persone per bene”, così venne descritta dalla scrittrice quando la visitò nel 2017 in una vacanza con i genitori. Ne fu così colpita da ambientarci un intrigante romanzo. A ricambiare oggi la cortesia è la sindaca di Cirencester, Sabrina Dixon, che scrive a Giorgia manifestandole stima e gratitudine per il lavoro fatto. La sindaca è rimasta così colpita dal manoscritto che sui social ha incitato la curiosità della popolazione di Cirencester inserendo una sinossi del libro e le indicazioni su dove acquistarlo. “Certo è che da italiani non può che far che far piacere vedere che la cultura del made in Italy, in un momento in cui tra i Paesi europei predominano vicende terrificanti trova spazio varcando addirittura le frontiere per essere raccontata e comunque presa in considerazione. – riferisce Giorgia - La cultura ha il potere di mantenere in vita nelle persone quello che di buono c’è”.



