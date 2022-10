Tarquinia, passi avanti per la realizzazione del grande parcheggio in via delle Rose

12 ottobre 2022 a

Tarquinia, passi in avanti per l’acquisizione e la realizzazione del mega parcheggio in via delle Rose. La giunta comunale delibera l’attribuzione di un incarico professionale di consulenza per la definizione esatta di titolarità delle aree. “L’amministrazione intende realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, alla riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico, nonché all’incremento del risparmio energetico, - scrivono nelle motivazioni della delibera - e dando esecuzione ai lavori di implementazione del sistema dei parcheggi urbani, diversificandone le funzioni e l’uso, in base alle loro ubicazioni e dimensioni e secondo il tipo di utenza e favorendo il decongestionamento del centro urbano”. Detto parcheggio sarà servito da mezzi di trasporto pubblico. Il progetto del parcheggio del cosiddetto “Serpentone” in via delle Rose, dovrebbe sopperire, tanto più nelle giornate delle grandi manifestazioni (ma non solo) alla mancanza atavica di parcheggi nella cittadina. Il progetto dell’amministrazione comunale prevede un sistema che potrebbe risolvere gran parte dei problemi: la realizzazione di un parcheggio multipiano in via Sensi e via delle Rose. “Siamo nella fase della fattibilità della progettazione e prevediamo un primo stralcio nell’area nord ovest: 70 tra posteggi e box (in vendita), 11 per i bus con finitura a verde. Per il 2° stralcio puntiamo sul ricavo derivato dagli abbonamenti e dalla vendita dei box. Il parcheggio completo arriverà a 91 stalli per le autovetture”. L’incarico professionale , per la definizione esatta della titolarità delle aree è stato attribuito con delibera di giunta al professor Francesco Gerbo.

La penuria di parcheggi è un vero dramma in città, tanto più in alcune zone ad alta frequentazione per la presenza di esercizi commerciali e istituti scolastici. Nello specifico in via IV Novembre e piazzale Europa nelle ore di punta non si riesce proprio a parcheggiare. In poche centinaia di metri quadrati sono infatti qui dislocati due scuole, l’ufficio postale, l’ospedale, la farmacia ed esercizi commerciali di varia tipologia.

I parcheggi realizzati nella zona purtroppo non hanno sopperito a detta carenza. C’era, poco tempo fa, in auge un progetto di realizzazione proprio dietro all’ospedale, di cui aveva ventilato la probabile edificazione anche l’assessore Maurizio Cerasa, l’auspicio è che si possa realizzare.

