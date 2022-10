Castel Sant'Elia, lavori utili in cambio di sconti o esenzioni imposte comunali

12 ottobre 2022 a

Le tasse comunali? A Castel Sant'Elia si pagano anche con il lavoro. “Anche quest’anno - spiega il consigliere comunale Simone Cesetti - abbiamo riproposto questo strumento che prevede, per i cittadini in difficoltà economica e con tributi scaduti o in scadenza, di barattare i debiti fiscali con il proprio Comune svolgendo lavori socialmente utili. La nostra amministrazione ha deliberato agevolazioni, riduzioni o esenzioni di tributi per coloro che pongano in essere attività di pubblica utilità, come, ad esempio, la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade o interventi di decoro urbano, di recupero e riuso e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano”. Le istanze di adesione dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo o tramite Pec non oltre il 27 ottobre.



